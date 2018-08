Un grand rassemblement d’hommes tristes a eu lieu cette semaine à Montréal et le résultat est plus triste que vous ne pouvez l'imaginer

Depuis le début de l’année, le Sac de chips administre le groupe Facebook Les Hommes Tristes du Québec.

Ce groupe a pour but de donner une voix à toutes les personnes (hommes et femmes) qui souhaitent s’exprimer sur la tristesse ordinaire du quotidien.

Le groupe a aussi sa propre balado, Les Hommes Tristes du Québec Le Podcast, qui parle principalement du même sujet.

Comme le groupe compte plus de 3000 sacs de tristesse parmi ses membres, Charles-Antoine Masson, ainsi que moi-même, Philippe Melbourne Dufour, les administrateurs du groupe, avons décidé que c’était le temps d’organiser un rassemblement public, question de pouvoir être tristes ensembles dans la vraie vie.

Frédéric Guindon

Après avoir sondé les membres, nous avons établi que l’endroit le plus adéquat pour ce type de rencontre serait dans un centre d’achats. Tout le monde était invité.

Avec l’aide de l’ami du podcast et spécialiste en centres commerciaux Riff Tabaracci, nous avons convenu que le rassemblement aurait lieu au Carré Décarie, mercredi le 8 août, à 13h15.

Une fois le jour de l’évènement arrivé, Charles-Antoine et moi-même étions plein d'enthousiasme à l'idée de rencontrer tous le camarades tristes dans quelques heures.

Comme notre bureau se situe dans l'est du Plateau Mont-Royal, nous sommes partis plus d’une heure et quart d’avance. Il faisait très chaud, donc une de nos collègues a eu l'amabilité de nous donner un lift jusqu'à la station Frontenac. Elle allait déjà acheter du silicone chez un plombier alors ce n'était pas vraiment un détour.

Charles-Antoine Masson

De Frontenac, seulement 17 station nous séparaient de Namur, la station la plus près du Carré Décarie, lieu du rassemblement.

Durant la longue promenade souterraine, Charles-Antoine et moi avons profité de ce temps pour parler dans le dos de nos collègues, notamment Stéphane Plante.

Enfin, nous avons entendu la douce voix de Michèle Deslauriers nous annoncer que nous étions rendus à destination.

En sortant du métro, nous avons instantanément eu l’eau à la bouche en voyant les dizaines de restaurants d’alimentation rapide qui se trouvaient dans un rayon de quelques mètres.

google maps

Comme j'étais très fébrile cette journée-là, j’avais oublié de déjeuner donc je commençais à ressentir le sentiment de la faim. Mais une rencontre d’hommes tristes m’attendait. On aura le temps de manger plus tard.

Philippe Melbourne Dufour

Après une bucolique marche de six minutes, nous étions enfin rendus devant le légendaire Carré Décarie.

Philippe Melbourne Dufour

Sans plus tarder, nous nous sommes précipités à l’intérieur pour trouver le bar Jilly's, le lieux de rencontre désigné, mais comme nous étions quelques minutes d’avance, nous avons décidé de faire un petit tour du centre commercial.

Nous avons vu plusieurs commerces, tels un magasin de meubles, un Dollarama et un Winners.

Philippe Melbourne Dufour

Par contre nous avons décidé qu’il était mieux de simplement les observer et de ne pas y entrer.

Nous avons finalement décidé de retourner au bar, question d’être là pour accueillir les hommes tristes.

Notre premier réflexe a été de commander un pichet de bière vu qu’un pichet est généralement plus avantageux que des pintes, mais à notre grande surprise, il y avait un problème avec le fût et nous avons dû nous contenter de bouteilles de Molson ex.

Philippe Melbourne Dufour

Nous avons commencé à siroter nos bières, toujours en nous plaignant de notre collègue Stéphane. Il était maintenant 13h50 et personne n’était encore venu.

Nous avons terminé nos bières et en avons commandé deux autres, cette fois-ci, des Budweisers.

Philippe Melbourne Dufour

Vu que nous avions déjà fait le tour de ce que nous n’aimions pas de Stéphane, nous avons traité d’autres collègues, notamment Frédéric Guindon, Charles-André Leroux et Rosalie, qui, elle, célébrait son anniversaire cette journée-là.

Il était maintenant 14h20 et nous étions encore les deux seuls hommes tristes dans le bar (en fait, il y avait possiblement d’autres hommes tristes dans le bar, mais ils n'étaient pas des membres de notre groupe Facebook).

Charles-Antoine Masson

Nous avons donc fini nos bières et sommes chacun allés mettre cinq dollars dans les machines à vidéo poker.

Philippe Melbourne Dufour

Malheureusement, notre 10 dollars s’est vite envolé.

Il était presque 15h et personne n’était venu.

C’était le temps de plier bagages et d'accepter notre échec.

Charles-Antoine Masson ou Philippe Melbourne Dufour

Notre épopée s’est terminée avec l'ingestion de Baconators au Wendy’s.

Le prochain rendez-vous aura lieu à Québec en septembre.