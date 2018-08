Une route s’effondre à Lac-Brome

LAC-BROME | Deux véhicules se sont retrouvés enlisés dans une crevasse, dans la nuit de mercredi à jeudi, après l’effondrement d’une partie de la route sur le chemin de Fulford, à Lac-Brome.

Vers 3 h 30, les policiers de la MRC Bome-Missiquoi ont reçu un appel concernant deux voitures coincées dans un trou d’environ six mètres par six mètres.

Les deux conducteurs qui étaient seuls à bord de leurs véhicules ont été transportés à l’hôpital. Le premier, un homme dans la vingtaine a subi des blessures mineures et le second, une septuagénaire, a subi des blessures plus sérieuses, mais on ne craint pas pour sa vie, a précisé la Sûreté du Québec (SQ).

Les deux véhicules qui gisent dans le cours d'eau, qui a la dimension d'une rivière, seront remorqués lorsque la situation le permettra, a indiqué la SQ.

La route, actuellement sectionnée en deux, a été fermée à la circulation pour une durée indéterminée.