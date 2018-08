Une voiture de police électrique pour la Ville de Mascouche

Les policiers de Mascouche peuvent se vanter d’être parmi les premiers de la province à pouvoir rouler en véhicule électrique.

Le Service de police de Mascouche a mis la main sur une Chevrolet Volt, un véhicule hybride rechargeable capable de parcourir environ 80 kilomètres sans une goutte d’essence, après quoi un petit moteur thermique est prêt à prendre le relais.

«La voiture sert principalement à notre équipe de police jeunesse», explique le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay. À bord de la Volt, les policiers mascouchois se rendront ainsi dans des écoles et des maisons jeunesse dans le but d’y faire de la prévention.

Le véhicule a été acheté en mai dernier et a récemment été mis officiellement en circulation. Le maire Guillaume Tremblay s’est d’ailleurs déplacé pour l’évènement, posant aux côtés de Stéphane Handfield et de Mario Desmarais, respectivement conseiller municipal et directeur du Service de police de Mascouche.

Pas une première, mais presque

La Ville de Mascouche s’était déjà laissée tenter par des véhicules électriques dans le passé, mais c’est la première fois que le Service de police de la Ville est impliqué.

«On a déjà des Nissan Leaf qu’on utilise pour le Service d’aménagement du territoire, mais on n’en avait pas encore pour les policiers», explique M. Tremblay, estimant que Mascouche devient l’une des premières municipalités de la province à équiper son service de police d’un véhicule électrique.

En 2016, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait emboîté le pas avec l’achat d’une Mitsubishi i-MiEV.

Ailleurs dans le monde, des Villes comme Los Angeles, Paris et Rome ont aussi doté leur service de police de véhicules électriques.