Vin de la semaine: un albariño salivant!

Albarino 2017, Valminor, Rias Baixas, Espagne

Type : Vin blanc sec

Prix : 18,90 $

Code SAQ : 11667759

Alcool : 13 %

Sucre : 2,3 g/l

Note : *** $$

L'albariño est sans doute le meilleur ami des chaudes journées d’été. On le retrouve surtout en Galice, au nord-ouest de l’Espagne, dans l’appellation Rias-Baixas ainsi qu’au Portugal, sous le nom d'alvarinho, où il est cultivé depuis toujours dans la région du Vinho Verde. Jolis parfums de pomme, de melon et de craie. En bouche, le vin est charnu, moins acidulé, par exemple, qu’un vin du Vinho Verde, mais tout en restant d’une étonnante fraîcheur. Finale salivante et énergique qui rappelle la mer. Servir bien frais à l’apéro ou avec les calmars frits.