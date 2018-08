Même si on n’a aucune idée d’où vient cette journée, il semblerait que le 10 août est la «journée mondiale de la paresse».

C'est un sujet qui nous rejoint.

Voici donc 22 choses que l’on est toujours trop lâche de faire.

Si vous croyiez qu’il s’agissait d’un article sérieux, vous vous êtes trompés.

1. Faire son lit

À quoi ça sert, je vais le défaire ce soir.

2. Faire le ménage de son auto

Nous avons tous un ami qui a une poubelle-mobile.

3. Écouter les messages de sa boîte vocale

Qui laisse des messages en 2018? TEXTE-MOI À LA PLACE!

4. Faire son lavage

On trouve toujours un vieux chandail qui fait la job.

5. Faire sa vaisselle

Ça attendra à demain.

6. Apprendre toutes les villes du Québec en ordre alphabétique

Ouin.

7. Faire un budget

C’est plate classer des factures!

8. Se donner un pays

Il fallait bien se faire pardonner nos suggestions de «blagues de péquistes» que l’on a faites un peu plus tôt cette semaine.

9. Prendre soin de son corps

On le délaisse trop souvent.

10. Aider son prochain

Gang d’égoïstes.

11. Aller bûcher du bois...

12. Gueuler avec les loups...

On est toujours bien pas Kaïn.

13. Fonder un groupe de black métal

Est-ce qu’il y a juste nous qui n’avons pas de temps pour ça?

14. Classer ses plats de plastique

T’achètes ça et c’est tout bien rangé. T’ouvres ton armoire la semaine d’après et on dirait qu’un déluge s’abat sur toi.

15. Prendre le collant de son café et le coller sur sa petite carte pour en avoir un gratuit éventuellement

C’est si simple.

16. Se lever 10 minutes plus tôt le matin et ne pas être à la course

Ce n’est pas comme si ces 10 minutes-là nous permettaient d’avoir plus d’énergie.

17. Faire son lunch la veille

«Je vais avoir le temps parce que demain matin je vais me lever un peu plus tôt» est probablement le mensonge que vous vous êtes dit le plus souvent dans votre vie.

18. Avoir un troisième lien à Québec

19. Faire les mises à jour sur ton ordinateur

Coupable.

20. Classer les fichiers sur ton ordinateur

Une cause perdue pour beaucoup d’entre nous.

21. Faire le ménage dans la boîte de réception de ton adresse courriel

«Vous avez 14 000 messages non lus.»

Oups.

22. Écouter de la nouvelle musique

Non mais on est-tu bien à écouter du vieux Flo Rida...