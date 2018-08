ARRÊTEZ TOUT! Un festival de mini-maisons débarque à Montréal ce week-end

Si vous êtes du genre à «binge-watcher» les émissions de mini-maisons à la télévision, vous serez bien excités d’apprendre qu’un festival de mini-maisons aura lieu à Montréal ce week-end.

Le 11 et 12 août, le Vieux-Port sera envahi de petites maisons et de fanatiques du phénomène. Il y aura plusieurs différents modèles de maisons que vous pourrez visiter et des exposants seront sur place aussi pour vous faire découvrir des produits et services sobres et abordables dont la philosophie rejoint celle des amateurs ou propriétaires de mini-maisons.

Le festival, qui en sera à sa troisième édition, est entièrement gratuit et le site sera ouvert entre 10 h et 17 h les deux jours.

Bonne visite!

Festival des mini-maisons 2018

11 et 12 août de 10 h à 17 h dans le Vieux-Port

