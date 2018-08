Catharine Pendrel de retour en selle au Mont-Sainte-Anne

BEAUPRÉ| Sur la touche depuis onze semaines, la médaillée olympique Catharine Pendrel a repris le collier, vendredi, à l’occasion de l’épreuve de courte piste de la Coupe du monde du Mont-Sainte-Anne.

« Mon corps était endormi lors de la première moitié de la course, a imagé la médaillée de bronze des Jeux olympiques de Rio, en 2016, qui a terminé en 15e position à 51 secondes de la gagnante. J’espère avoir de meilleures jambes à la course de dimanche. Je n’étais pas certaine de prendre le départ au mont Sainte-Anne, mais j’ai besoin de disputer quelques courses avant le championnat mondial. Je dois retrouver l’intensité d’une course. Mon début de saison n’était pas très bon. »

Victime d’une fracture à la clavicule lors d’un entraînement à son domicile de Kamloops, Pendrel ne voulait pas rater le rendez-vous du mont Sainte-Anne, même si elle sait qu’elle n’est pas au sommet de son art. Ses parents ont fait le voyage depuis Fredericton.

Pas de retraite en vue

« Parce que le championnat mondial aura lieu ici l’an prochain, je voulais découvrir le parcours, a-t-elle expliqué. C’est important d’être présente. Je ne suis pas loin de ma forme maximale. Mon bras a été immobilisé pendant un mois, j’ai été inactive pendant onze semaines et les autres filles ont continué de courir. »

« Les cinq meilleures filles au monde sont très solides en ce moment, poursuit celle qui a remporté l’épreuve du mont Sainte-Anne à quatre reprises et qui est montée sur le podium à sept occasions. Je crois que c’est réaliste de viser une place parmi les dix premières. Ça serait très bon de terminer dans le top 10. J’aime le parcours. »

À 37 ans, Pendrel n’a pas l’intention d’accrocher son vélo à court terme. « La dernière gagnante de la Coupe du monde était âgée de 45 ans, a expliqué la double championne du monde (2011 et 2014). Je peux encore rivaliser. »

Sous le choc

Résidente de Kamloops, mais native de Fredericton, Pendrel était sous le choc de la fusillade survenue, vendredi matin, dans la capitale néo-brunswickoise, où quatre personnes ont perdu la vie.

« C’est épouvantable qu’une telle tragédie se produise, peu importe l’endroit dans le monde, mais c’est encore plus difficile dans une petite communauté. L’impact sur les gens sera très grand parce que tout le monde se connaît. C’est tragique. Je suis très triste. Mes parents habitent à 25 minutes du lieu de la fusillade. »

La 26e édition de la Coupe du monde se poursuit ce midi avec la présentation des épreuves de descente. Les femmes élites seront en action à 12 h 30, et les hommes suivront à 13 h 30.

Fleury à un cheveu du Top 16

Catherine Fleury est passée à cinq secondes de terminer dans le Top 16 de la nouvelle épreuve de courte piste, ce qui lui aurait permis de partir des deux premières rangées du cross country de samedi.

La coureuse d’Alma a pris le 18e rang de l’épreuve remportée par la Danoise Annika Langvad, médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

« Je suis vraiment contente de ma course, mais il y a une petite déception d’avoir raté le Top 16 de si peu, a résumé Fleury. Je me sens bien et c’est ce qui compte pour la course de dimanche, où je vise un Top 30. »

« Tu vises toujours un Top 16, mais ce n’est pas toujours réaliste, d’ajouter Fleury. C’est donc une surprise d’avoir terminé au 18e rang. C’est une belle petite récompense d’avoir terminé première parmi les Québécoises. J’adore le parcours du Mont-Sainte-Anne et j’avais de bonnes sensations. »

Maintenant que l’école est terminée, Fleury peut se concentrer à temps plein sur le vélo. « Mon début de saison a été difficile parce que je devais jumeler les deux, mais ça va mieux maintenant. Au championnat canadien, je me suis retrouvée en dernière place après une crevaison, mais j’ai réussi à remonter la pente pour terminer en 6e place. Ma sélection est acquise pour le championnat mondial qui aura lieu en Suisse. »

Les autres Québécoises, Rebecca Beaumont, Cindy Montambault et Sarah-Claudie Dostie-Ménard ont pris les 28e, 34e et 36e places respectivement parmi les 36 femmes qui ont pris le départ.

Bouchard finit 20e

Du côté masculin, Léandre Bouchard a terminé au 20e rang à 25 secondes du vainqueur néo-zélandais Samuel Gaze.

« Je suis content de ma course, a-t-il indiqué. Je visais un Top 16, mais je suis content de mon effort et j’ai montré une bonne vitesse. C’était ma première épreuve de courte piste et ce fut une très belle expérience. Je me suis retrouvé entre les 13e et 20e positions pendant pratiquement toute la course. Les amateurs m’ont donné de l’énergie et il y a beaucoup de gens qui ont fait le voyage d’Alma. »