Cookshire-Eaton: les employés municipaux entérinent l’entente de principe

COOKSHIRE-EATON | Les employés municipaux de la Ville de Cookshire-Eaton, en Estrie, ont mis fin à la grève qu’ils avaient entamée le 23 juillet dernier.

Ils ont adopté à hauteur de 86 %, vendredi, l’entente de principe intervenue la veille avec leur employeur.

«Les travailleuses et travailleurs ont fait des gains intéressants sur le plan salarial en étant assurés d'obtenir un minimum de 13 % d'augmentation sur six ans», a mentionné dans un communiqué, vendredi, le président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie (CCSNE-CSN), Denis Beaudin, ajoutant que les syndiqués ont aussi obtenu «la possibilité de cumuler une banque de temps pour partir plus tôt à la retraite tout en profitant du taux horaire en vigueur à ce moment».

Le syndicat a aussi souligné que d’autres gains avaient été faits, notamment «la clause de non-ingérence des élu-es et la prime de 1 $ l'heure pour le déneigement de fin de semaine».

Dans son communiqué, le syndicat n’a pas donné de détail sur le protocole de retour au travail.