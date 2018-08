Cure de désintoxication: la fin de la tournée mondiale de Demi Lovato est annulée

Demi Lovato ne pourra pas terminer sa tournée mondiale. Il lui restait deux concerts au Mexique en septembre et six autres dates dans le reste de l’Amérique du Sud en novembre.

Hospitalisée fin juillet pendant deux semaines suite à une supposée overdose, elle serait aujourd’hui entrée en cure de désintoxication, comme l’ont annoncé plusieurs médias, dont TMZ.

C’est d’ailleurs par le biais de TMZ que les représentants de la chanteuse, Live Nation et Lotus Productions, ont annoncé que le reste de son Tell Me You Love Me World Tour était annulé.

«(Nous) souhaitons le meilleur à Demi maintenant et dans le futur, et nous espérons la revoir bientôt en Amérique du Sud», ont-ils ajouté.

Demi Lovato a fêté cette année ses six ans de sobriété, avant de sortir, en juin, la chanson intitulée «Sober», dans laquelle elle révèle avoir replongé dans ses dépendances.

«J'ai toujours été honnête avec mon combat contre les dépendances. Ce que j'ai appris, c'est que cette maladie n'est pas quelque chose qui disparaît ou s'efface avec le temps. C'est quelque chose que je dois vaincre, ce que je n'ai pas encore fait», a-t-elle écrit sur Instagram juste après être sortie de l’hôpital.

Elle a ajouté qu’elle veut tout faire pour se soigner. «L'amour que vous m'avez montré ne sera jamais oublié, et j'ai hâte de vous dire que je suis enfin tirée d'affaire. Je continuerai à me battre», a-t-elle conclu.