PHILIE, Madeleine, S.N.J.M.



À Longueuil, le 7 août 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée Soeur Madeleine Philie, en religion Soeur Claire-de-l'Enfant-Jésus. Elle était la fille d'Antonio Philie et de Germaine Montpetit, née à Salaberry-de-Valleyfield.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs: Claire Philie-Chiasson, Michèle Philie, Claude Beaudry m.d., ainsi que des neveux et nièces, arrière neveux et nièces.Elle sera exposée à la:DES SOEURS DES SAINTS NOMS DE JÉSUS ET DE MARIE86, RUE SAINT-CHARLES ESTLONGUEUIL (QUÉBEC) J4H 1A9le 13 août à 12h. Les funérailles auront lieu au même endroit, le même jour à 13h45. L'inhumation, au cimetière St-Antoine de Longueuil, chemin Chambly.