Des plages de l’Italie aux plages du Maine

Avant d’endosser son nouveau rôle de coanimateur du jeu télévisé, La poule aux œufs d’or, l’animateur Sébastien Benoît a eu des vacances bien remplies avec sa conjointe Karine Dumont.

« On revient de Kennebunkport, dans le Maine. C’est comme notre pèlerinage. Juste avant, on est allé en Italie, durant deux semaines, avec mes parents. On a passé une semaine dans les Cinq Terres, puis nous sommes allés rejoindre des amis en Sicile. C’était très fort d’être en Italie avec la femme que j’aime, mon enfant et mes parents. Le temps passe vite et mes parents sont encore très en forme », raconte-t-il.