«Eurotrip» en amoureux

Casablanca, Nice, Reims, Londres et Paris. Ce sont ces villes qu’ont parcourues l’ex-athlète olympique Bruny Surin et sa femme, Bianelle Legros, en seulement deux semaines, en juillet dernier.

« On a fait plein de choses qu’on avait sur notre bucketlist, en amoureux. On a fait Wimbledon ! On a visité des champagneries. C’était une belle expérience. Le fun dans tout ça, c’est qu’on n’avait jamais fait ça : un voyage go, go, go ! Habituellement, on fait le lézard dans un tout-inclus, et là, cette fois-ci, on était dans l’action », raconte Bianelle.

Maintenant, c’est au tour de leurs filles Kimberley-Ann, 24 ans et Katherine, 22 ans, de partir en Europe, sans leurs parents.

« Kimberley part trois semaines bientôt. Elle va visiter Paris elle aussi. Elle va aussi en Espagne, aux Pays-Bas, à Dublin... Elle part deux semaines avec sa sœur et une autre semaine avec une amie. Là, c’est sûr qu’elles vont se chicaner ! On va devoir faire l’intermédiaire sur Skype », suppose-t-elle en riant.