Grâce à ses panneaux solaires, cette voiture électrique se recharge d’elle même

Avec sa carrosserie ornée de panneaux solaires, la Sion de Sono Motors est une voiture électrique qui utilise les rayons du soleil pour recharger sa batterie.

Fondée en 2016, la jeune entreprise Sono Motors avait misé sur une campagne de sociofinancement pour mettre en marché sa propre voiture électrique. Deux ans plus tard, l’entreprise allemande continue de faire son bout de chemin. Selon Reuters, plus de 6500 personnes auraient déjà commandé leur exemplaire. Et Solo Motors assure que chacun d’entre eux recevra sa Sion.

La compagnie basée à Munich explique que la fabrication du véhicule sera assurée par un fabricant européen «bien connu» dont l’identité n’a pas encore été révélée. Si tout va comme prévu, la production débutera au cours de la deuxième moitié de l’année 2019.

Sono Motors

Le soleil comme station de recharge

Avec ses 330 cellules solaires intégrées sur son toit, ses portes et son capot, la Sion utilise l’énergie du soleil pour recharger sa batterie. Sono Motors explique qu’en une journée, les panneaux solaires peuvent permettre à la voiture de parcourir environ 30 kilomètres.

Sono Motors

Et si vous avez besoin d’aller plus loin (ou de roules durant la nuit!), il est aussi possible de charger le véhicule en le branchant, à l’instar des modèles électriques conventionnels.

Lors de la présentation du véhicule, en 2016, Sono Motors précisait que deux versions seraient proposées, affichant respectivement des autonomies de 120 et 250 kilomètres. On parlait alors de factures de 12 000 et de 16 000 Euros, en précisant que la batterie n’était pas incluse dans le prix.

Il sera possible pour les conducteurs de la Sion de louer la batterie à Sono Motors ou de l’acheter pour 4000 Euros supplémentaires.

La Sion de Sono Motors développera une puissance de 107 chevaux ainsi qu’un couple de 184 livres-pied. Elle pourra passer de 0 à 100 km/h en environ 9 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 140 km/h.