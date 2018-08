Image de marc

Tous les jours, on le sacre aux poubelles comme un vulgaire déchet, mais il est loin d’en être un. Sauf, qu’on ne le sait pas. Le marc de café, ces micrograins qui ont servi à la préparation de votre élixir du matin, a une foule de propriétés. Il n’y a rien de plus recyclable.

Mieux. Mettez-en dans un bas de nylon, placez-le dans un endroit discret et votre cuisine aura toujours un bon parfum de café. C’est bon aussi pour les placards.

Encore mieux. Faites sécher le marc et déposez-le ensuite au pied de vos plantes. Il devient de l’engrais.

Tanné que votre chat ou celui du voisin vienne faire un tour dans votre jardin ? Marc de café et quelques pelures d’agrumes, ils feront le détour.

Le marc peut réparer des égratignures sur des meubles en bois, attendrir la viande, dégraisser et nettoyer poêles et chaudrons, repousser les fourmis et même être mélangé avantageusement au shampoing de votre minet ou de votre pitou.