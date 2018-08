Impossible de rénover plus vite les écoles, dit Proulx

Ce n’est pas l’argent, mais plutôt le manque de temps et de main-d’œuvre qui empêche de rénover plus rapidement les écoles, affirme le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx.

Ce dernier a réagi vendredi à la publication d’un article du Journal concernant le mauvais état de l’école d’éducation internationale Filteau, située dans le secteur Pointe-de-Sainte-Foy.

Un résident qui se promenait dans le secteur dimanche a failli recevoir sur la tête des morceaux de brique qui se sont détachés d’un des murs extérieurs du bâtiment. Cette école est en mauvais état depuis des années, déplore André Boulanger. Des marches de béton situées devant l’entrée principale s’effritent et plusieurs fissures sont apparentes dans la fondation. L’édifice est situé dans la circonscription de Jean-Talon, que représente le ministre Proulx.

Ce dernier affirme que la commission scolaire des Découvreurs a « un parc scolaire de très bonne qualité dans son ensemble ». « S’il y a des correctifs à faire, ils vont le faire », dit-il.

Le ministre Proulx a par ailleurs répété que son gouvernement avait investi des montants records depuis quelques années afin de financer des projets de rénovation dans le réseau scolaire.

Difficile de faire plus

Il a par ailleurs souligné qu’il est impossible d’en faire plus. « On aura beau mettre des milliards supplémentaires – et nous aurions la capacité de mettre deux milliards de plus chaque année –, nous n’aurions pas la main-d’œuvre pour faire ces travaux, dit-il. Et nous n’avons pas la capacité de faire ces travaux sur 12 mois, on a seulement quelques semaines durant l’été, alors il faut prioriser. »

« Pas de bon sens », dit la CAQ

De son côté, la candidate de la Coalition avenir Québec dans la circonscription de Jean-Talon, Joëlle Boutin, a tenu à dénoncer le piètre état de l’école Filteau.

« Ça n’a pas de bon sens ! On répare moins vite que ça se détériore, c’est ça le gros problème. Les écoles publiques, c’est important. C’est la responsabilité du gouvernement que les infrastructures soient sécuritaires », affirme-t-elle.

Près de 6 millions $ auront été investis cet été dans la rénovation des écoles de la commission scolaire des Découvreurs.

— Avec la collaboration de Diane Tremblay.