Internet haute vitesse: 5 millions $ pour une dizaine de sites de transmission

Le premier ministre Philippe Couillard doit confirmer ce vendredi une participation financière de son gouvernement dans sa circonscription de Roberval pour un projet d'internet à haute vitesse.

Québec versera environ 5 millions $ pour l'aménagement d'une dizaine de sites de transmission. Ainsi, 11 municipalités rurales au Saguenay-Lac St-Jean auront accès à la téléphonie cellulaire et à internet à haute vitesse. L'investissement global de 7,5 millions $ sera complété dans les deux MRC de la circonscription de Roberval.

La gestion et le déploiement des infrastructures relèveront d'un organisme à but non lucratif.

Le gouvernement Couillard veut implanter ce modèle de gestion dans d'autres régions rurales du Québec.