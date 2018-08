Je sors, je reste

Coup de cœur

WEB-SÉRIE: Les Simone

C’est enfin aujourd’hui que l’on nous dévoile la troisième et ultime saison des Simone. Maxim trouvera-t-elle enfin l’amour et un sens à carrière? Puis, Laurence qui est au sommet de sa carrière, pourra-t-elle faire une croix définitive sur son ex... Et Nikki aura-t-elle le courage de poursuivre ses rêves d’artiste? Cette troisième saison ne manquera certainement pas de piquant!

*Disponible aujourd’hui sur Vero.TV. à Ici.tou.tv Extra

Je sors

FESTIVAL

La Falla de Saint-Michel

Le Festival de musique et d’art La Falla de Saint-Michel est de retour ce week-end pour une 14e édition. À la programmation, plusieurs artistes participeront aux festivités tels qu’Élage Diouf, Clement Jacques et Stéphane Moraille. Participez aussi aux nombreuses activités gratuites comme les animations de cirque, bricolage, maquillage, le 5 à 7 musical et bien sûr les nombreux concerts. C’est un événement familial à ne pas manquer!

*Ce soir et demain à 17h à la TOHU, 2345 rue Jarry Est

ART

Dans le quartier Rosemont, ce soir, prendra place l’événement d’arts émergents SOIR, qui invite le grand public à s’immerger dans différentes sphères artistiques. Il y aura un volet musical avec interprètes-compositeurs à découvrir. Discussion publique et plusieurs expositions d’arts et prestations d’arts vivants en direct feront également partie de la programmation. Oh oui, n’oubliez pas de faire un tour au pop-up shop d’artisans locaux à l’Église Saint-Édouard.

*Ce soir à 17h dans plusieurs lieux selon la programmation, www.soirmtl.com

CINÉMA

La Belle et la Bête

Ce soir, Ciné-Rive Familial présente en français le classique de Disney La Belle et la Bête, revisité au grand écran, l’an dernier. C’est donc à la belle étoile que le long métrage sera diffusé en direct d’un parc. Ce film met en vedette Emma Watson qui interprète le rôle de Belle, qui habite dans un petit village français. Un jour, le père de Belle est emprisonné par la Bête, dans un cachot d’un sombre château. Pour le libérer, Belle décide de prendre la place de son papa.

Courtoisie

*Ce soir à 20h30 au Parc Marcel Léger, 14678 rue Notre-Dame Est

THÉÂTRE

L’amour au 21e siècle

Comment trouver l’amour à l’ère des réseaux sociaux? Selon une plate-forme numérique, il y aurait cinq étapes primordiales à franchir. L’application Tinder rentre donc en jeu! Dans cette pièce signée par Véronique Pascal, on aborde avec humour et esprit critique l’amour trop vite consommé par un simple mouvement de doigt sur un écran.

Courtoisie

*Demain soir à 20h à la Maison de la culture Maisonneuve, 335 boulevard de Maisonneuve Est

SPORT

Finale de la Coupe Rogers

Le Stade IGA a accueilli toute la semaine les plus grandes joueuses de tennis au monde, à la Coupe Rogers. Ce week-end, faites-y un tour pour y voir les demi-finales et les finales du tournoi avec Sloane Stephens ou encore Venus Williams. Profitez des installations autour du stade comme la terrasse Peroni, le kiosque de café Nespresso ou encore admirez le nouveau bolide d’Infiniti.

Courtoisie

*Ce soir, demain et dimanche à partir de 13h au Stade IGA, 285 rue Gary-Carter

Je reste

LIVRE

Girl online

Le conte de fée des temps modernes est arrivé sur les tablettes avec Girl online qui nous raconte l’histoire de Penny, une adolescente qui se cache derrière son écran, mais qui gagne en popularité sur son blogue. Elle se confie à ses lecteurs sur les garçons, l’amitié, la famille et l’école. Un jour...comble de malheur! Un de ses plus grands secrets est révélé sur la toile numérique et elle risque de tout perdre.

*Sorti en librairie le 2 juin

ALBUM

Rapadou Kreyol

L’artiste multidisciplinaire d’origine haïtienne Wesli Louissaint signe déjà son cinquième album en carrière. L’opus fait hommage aux racines créoles et aux traditions de la musique haïtienne. On y retrouve des accents des rythmes du Rara, du Nago et du Rada. Le chanteur ouvre son cœur sur des thèmes comme la justice, le partage, les valeurs sociales et l’espoir.

Courtoisie

*Sorti le 11 juillet

TÉLÉ

1001 vies : Je veux savoir

Le documentaire d’Émilie Dubreuil nous fait pénétrer dans la vie de Yohanan Lowen. Un Montréalais qui a grandi dans la communauté juive hassidique et qui n’a pas réellement reçu d’éducation. L’homme de 37 ans, devenu père de quatre enfants, a décidé de quitter son clan en compagnie de sa femme. Aujourd’hui, il pense poursuivre le gouvernement pour le manque d’éducation qu’il n’a jamais reçu.

Courtoisie

*Demain soir à 19h sur ICI Radio-Canada