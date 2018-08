La liste des essentiels de fournitures scolaires pour le secondaire

Évitez les foules au magasin de fournitures de bureau cette année en commandant en ligne tous les essentiels pour la rentrée de vos jeunes!

Au secondaire, la liste d’items à se procurer pour la rentrée est longue : matériel pour le cours d’arts plastiques, règles et calculatrices spéciales pour maths avancées, surligneurs de toutes les couleurs... Évitez de parcourir les magasins cette année et faites-vous livrer à votre porte ces trouvailles de chez Amazon.ca!

Sac et cassier

Sac à dos de Tibes à 29,92 $. Achetez en ligne.

Agenda scolaire de YesOuiPages à 11,62$. Achetez en ligne.

Paquet de feuilles lignées et recyclées de Hilroy à 4,46 $. Achetez en ligne.

5 cartables en plastique résistant de Hilroy à 4,46 $. Achetez en ligne.

Intercalaires à onglets de Avery à 2,73 $. Achetez en ligne.

Duo-tang résistant de Five Star à 2,47 $. Achetez en ligne.

4 cahiers de 160 pages en papier recyclé de Hilroy à 6,31 $. Achetez en ligne.

Crayons et étui

Coffre à crayons de Lihit Lab à 21,17 $. Achetez en ligne.

Ensemble de 24 crayons à mine de Papermate à 1,99 $. Achetez en ligne.

Ensemble de 4 gommes à effacer de Staedtler à 4,99 $. Achetez en ligne.

Aiguisoir de Staedtler à 8,74 $. Achetez en ligne.

4 surligneurs de Sharpie à 9,97 $. Achetez en ligne.

12 pousse-mines de BIC à 10,59 $. Achetez en ligne.

2 crayons marqueurs à pointe fine de Sharpie à 10,65 $. Achetez en ligne.

Mathématiques et sciences

Ensemble 10 pièces d’instruments géométriques et de compas de Maped à 6 $. Achetez en ligne

160 feuilles de papier millimétrique de Hilroy à 4,67 $. Achetez en ligne.

Calculatrice scientifique de Sharps à 8,97 $. Achetez en ligne.

Sarrau de laboratoire unisexe 6,99 $. Achetez en ligne.

Lunettes de protection de 3M à 9,25 $. Achetez en ligne.

Règle de 30 cm de Universel à 5,66 $. Achetez en ligne.

Boîte à lunch

Boîte à lunch isotherme de Herschel Supply Co. à 49,99 $. Achetez en ligne.

Ensemble de 4 sacs en silicone réutilisables de Russbe à 17,99$. Achetez en ligne.

Ensemble de 2 plats à superposer de OXO à 19,99 $. Achetez en ligne.

Ustensiles en bambou de To-Go Ware à 14,97 $. Achetez en ligne.

Bouteille d’eau avec paille de Ello Devon à 12,85 $. Achetez en ligne.

Éducation physique

Sac de sport de Everest à 16,97 $. Achetez en ligne.

Bouteille d’eau de Simple Drink à 18,99 $. Achetez en ligne.

Bouteilles de voyage réutilisables de EZ-Traveler à 26,99 $. Achetez en ligne.

Serviette en microfibre de Matedsous à 9,04 $. Achetez en ligne.

Sandales pour la douche de Fly Hawk à 20,99 $. Achetez en ligne.

Déodorant de Kiss My Face à 8,99 $. Achetez en ligne.

Arts

Ensemble de 72 crayons de couleur de Prismacolor à 53,24 $. Achetez en ligne.

Ciseaux de Westcott à 4,49 $. Achetez en ligne.

Bâton de colle de Elmer’s à 3,85 $. Achetez en ligne.

Tablette de papier dessin de Bellofy à 16,24 $. Achetez en ligne.

Tablier de Canvas Cor à 9,40 $. Achetez en ligne.

Cette année, le géant du commerce en ligne propose l’option d’achat «Panier Plus» qui promet de bonnes économies. En bref, avec tout achat de 25$ et plus avant taxes, vous obtenez des rabais supplémentaires et la livraison gratuite!