La Manicouagan attire les touristes

De plus en plus de touristes se laissent charmer par la Manicouagan. Depuis le début de la belle saison, plus de 8300 personnes ont effectué une visite gratuite aux installations hydro-électriques de Manic-2 et Manic 5, ce qui constitue une hausse de 3 % par rapport à l’an dernier.

«On voit qu’il y a beaucoup plus de visiteurs cette année. Depuis 2015, leur nombre ne cesse d’augmenter. Surtout à Manic-5, dont l’exposition a été mise sur pied», a souligné la responsable des visites à Manic-2, Noémie Lévesque.

Le Jardin des Glaciers vit une situation similaire. L’année dernière, l’attraction touristique avait connu une année record avec plus de 7700 visiteurs, incluant les croisiéristes et les groupes scolaires.