La page est tournée pour Beaulieu

OTTAWA | Jean-Christophe Beaulieu en sera à son deuxième match contre son ancienne équipe samedi soir à la Place TD. Le centre-arrière du Rouge et Noir jure que le chapitre des Alouettes est bien fermé.

L’ancien du Vert & Or de Sherbrooke a le sourire aux lèvres lorsqu’il parle de sa nouvelle aventure dans le football professionnel. Après le choc de la transaction qui s’est produit pendant la saison morte, il s’est mis au boulot comme d’habitude.

« Ce qui a été le plus difficile, ce fut d’apprendre le livre de jeux du coordonnateur Jaime Elizondo, a expliqué Beaulieu après l’entraînement de son équipe. Ce n’est pas qu’il est compliqué, mais il y a beaucoup de jeux et plusieurs petits détails à assimiler.

Aujourd’hui, ça va mieux ».

Ce qui a aidé le Québécois, ce sont les interventions du quart Trevor Harris. Le vétéran sait exactement ce qu’il veut et le fait savoir si certains aspects le dérangent à l’entraînement ou pendant les matchs. À mesure que les semaines défilent, Beaulieu se sent plus à l’aise dans son nouvel environnement et il se sent apprécié par ses entraîneurs.

Même s’il n’est plus avec les Alouettes, il regarde ce qui passe à Montréal du coin de l’œil.

« Je ne sais pas ce qui se passe à l’interne, a-t-il reconnu. Lorsque je vois les résultats sur le terrain, je me dis : “Encore !”

Pour les nombreux amateurs qui encouragent cette équipe, j’aimerais qu’elle gagne plus souvent. C’est une ville qui aime les gagnants. À Ottawa, la base de partisans est similaire. Ils ne critiquent pas si on joue mal. Ils sont très solidaires et ils nous encouragent même si on tire de l’arrière à la demie. »

Les Alouettes ont appris une mauvaise nouvelle cette semaine alors qu’ils devront se passer des services de l’ailier défensif John Bowman (biceps) et du quart Vernon Adams (pied) pour au moins les six prochaines semaines.

Le Québécois Philippe Gagnon disputera son premier match de la saison au sein de la ligne offensive. Il sera utilisé comme garde à droite. Adarius Bowman fera ses débuts avec les Alouettes et il sera utilisé au poste de receveur éloigné. C’est Antonio Pipkin qui sera le substitut derrière Johnny Manziel.