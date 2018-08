La Petite Vie a 25 ans

Claude Meunier est épaté de voir que La petite vie connaît encore du succès, 25 ans après sa création.

« Ça me fait capoter parce que le monde l’écoute encore. Il y a comme un côté éternel incroyable. Radio-Canada a encore renouvelé pour cinq ans de reprises. Dans le temps des Fêtes, on repasse des spéciaux à la télévision et ça frôle le million de cotes d’écoute. On a encore de super cotes d’écoute. C’est fou, hein ? », lance le comédien et créateur de l’émission culte.

Pour souligner les 25 ans de la famille Paré, la SAQ devrait sortir une nouvelle cuvée de Château Ragoût, annonce Claude Meunier, qui était accompagné de sa conjointe, Virginie Coossa.