Le 49e Grand prix de Trois-Rivières

Le 49e Grand Prix de Trois-Riviè­res se poursuit jusqu’à demain. Vendredi, j’ai assisté à la période d’essai de la Coupe Nissan Micra alors que j’ai vu à l’œuvre deux passionnés de l’auto, Michel Barrette et le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque.

Après la période d’essai de la Coupe Nissan Micra, j’ai assisté à une conversation dans laquelle Michel Barrette donnait des conseils à son rival le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque. Sur la photo, on peut voir le DG du GP3T Dominic Fugère, le maire Yves Lévesque, le président du GP3R Joël Saint-Pierre et Michel Barrette.

J’ai pu profiter de l’accès illimité aux enclos où le public et les équipes se rencontraient. Sur la photo, les membres de Team Paillé 22-racing, le pilote Marc-Antoine Camirand, qui souhaite battre son propre record de victoires au GP3R, et Randy Steckly.

Dans le cadre de l’échange international de pilotes entre le Canada et l’Europe, Frédéric Gabillon (sur la photo) sera au volant de la voiture #07 Spectra Premium préparée par l’équipe de course Dumoulin Compétition.

L’équipe de course LP Dumoulin Compétition a finalisé les derniers ajustements et vérifications de la voiture. Jessica Ménard, directrice Gestion, logistique et communications de l’équipe, est entourée des pilotes Louis-Philippe Dumoulin et Jean-François Dumoulin.

Olivier Baril, Julie Blais et Jayden Baril font partie d’une troisième génération de partisans du GP3T.

Patry et Mario Lachance se sont bien amusés au volant du simulateur de la voiture d’Alex Tagliani.