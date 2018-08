Le chantier Davie obtient un contrat de 610 M$ pour l'acquisition de trois brise-glaces

Le gouvernement Trudeau vient de confirmer l'attribution d'un contrat de 610 M$ au chantier maritime Davie pour l'acquisition et la conversion de trois brise-glaces pour la Garde côtière canadienne.

L'annonce a été faite en grande pompe vendredi au chantier naval de Lévis, en présence de plusieurs dignitaires, dont Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité.

Des travailleurs étaient aussi sur place.

Plus de détails à venir...