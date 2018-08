Le premier projet de navette autonome 100% électrique mis à l'essai

Le premier projet de navette autonome 100% électrique sera mis à l’essai à Candiac. Il s’agit d’une première sur la voie publique en sol canadien.

Le projet pilote d’une durée de douze mois débutera au cours des prochaines semaines. Le tracé qu’empruntera la navette NAVYA est déjà établi. Elle circulera sur un parcours de 2 km entre le stationnement incitatif et le terminus d’autobus exo et l’intersection des boulevards Marie-Victorin et Montcalm Nord en effectuant plusieurs arrêts sur son passage, notamment à l’hôtel de ville, devant un complexe pour retraités et des entreprises locales.

Keolis a obtenu une aide financière de 350 000$ de la part du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation dans le cadre de la mesure de soutien aux projets de démonstration prévue dans le Plan d’action pour l’industrie du transport terrestre de la mobilité durable.

NAVYA possède des navettes autonomes qui circulent déjà dans 17 pays.