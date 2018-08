Les premiers rounds à Barrette

TROIS-RIVIÈRES | Michel Barrette a devancé le maire Yves Lévesque lors des séances d’essais et de qualifications en prévision de la première des deux courses de la Coupe Nissan Micra qui sera présentée samedi au Grand Prix de Trois-Rivières.

Les deux personnalités se sont lancé un défi qui sera lourd de conséquences pour le perdant. Il devra en effet aller couper le gazon la semaine prochaine devant l’hôtel de ville avec une tondeuse... manuelle.

L’humoriste s’est montré plus rapide que son adversaire par un peu plus de deux secondes en matinée avant que le maire ne lui facilite davantage la tâche en qualifications.

Lévesque s’est retrouvé dans un mur de pneus alors que les 26 pilotes du plateau amorçaient à peine la séance de qualifications.

« Au deuxième virage, je me suis mis à glisser, a expliqué le maire. Et pourtant je ne roulais pas vite. Mon plan, c’était de laisser passer Michel et de le suivre après. Mais je n’ai pas eu la chance de le faire. »

Barrette favorisé ?

Lévesque a pu se retirer au puits après l’impact, mais il n’en est jamais ressorti. Barrette, lui, a conclu son parcours en 21e position.

« On m’a fait comprendre qu’une pièce de l’aile amochée frottait sur un pneu, a-t-il expliqué. Le tout sera réparé pour la course de samedi.

« Mais je sais ce qui s’est passé. On nous a jumelés à la même équipe, Michel et moi, et j’ai senti que les mécaniciens étaient plus attentionnés sur sa voiture et celle de ses deux fils, Nicolas (13e) et Martin (19e) que sur la mienne.

« On aurait dû changer mes deux pneus à droite bien avant... »

Lévesque s’élancera du tout dernier rang sur la grille de départ.

Une odeur de gazon

Quand il s’est installé dans sa voiture avant le début de la séance de qualifications, il a senti une drôle d’odeur.

« Michel a mis du gazon sous mon siège, a dit Lévesque. Pas de farce. C’est un ratoureux. Il a voulu me déstabiliser et il a réussi. »

Mais le pire est à venir, semble-t-il. Barrette lui réserverait une autre surprise pour samedi. Mais impossible d’en savoir plus.

« Moi, a affirmé Barrette, j’ai gagné les deux premiers rounds. Le maire est rapide, mais il doit être plus calme derrière le volant. Il me semble nerveux à quelques endroits dont à l’entrée de la Porte Duplessis.

« Moi, je n’ai jamais été aussi zen à bord d’une voiture de course. »

La logique est respectée

Sans surprise, Olivier Bédard, double champion de la série et meneur au championnat en 2018, a réalisé la position de tête devant son grand rival, Kevin King.

La deuxième rangée sera occupée par Valérie Limoges et Normand Boyer. Frederic Bernier, Jake Exton, Jean-Michel Isabelle, Marc Héroux, Sylvain Ouellet et Mike Ogren complètent le groupe des dix premiers.