Oser mettre sa face sur un poteau

Elles et ils étaient plus de 800 en 2014. 30% seulement étaient des femmes. Un peu moins que la moitié avait moins de 40 ans. Pour l'élection qui s'en vient, le Journal vous en propose une radiographie ici. Mais que sont ces candidats dans le fond?

Typologie maison des candidats aux élections

Les Vedettes : à qui on réserve des circonscriptions « sûres ». Celles et ceux qui donnent du panache aux partis et du temps d’antenne. Les premiers pour qui la défaite pèse le plus lourd. Ceux pour qui la campagne électorale ne sera pas une « expérience » de plus dans leur prochain CV... s'ils perdent.

Les Ex : ont goûté la soupe une fois déjà et qui y ont pris goût, assez pour se représenter, même après une défaite. Celles et ceux qui ont compris que même un passage momentané en politique complique parfois le retour sur le marché du travail; que de retourner à la politique est un bon moyen de contourner les problèmes de perception des employeurs qui les regardent de haut bien souvent, sauf s'il s'agit d'un ancien de la gang bien entendu.

Les Mordus : sont au parti depuis l’âge de prendre une carte de membre. Ont occupé à peu près toutes les fonctions possibles à l’interne avant d’aboutir à la présidence de l’association locale et se mériter ainsi l’investiture d’une circonscription imprenable. Ils sont de loyaux soldats. Ils font tout pour ne pas déplaire au chef et à l’establishment du parti.

Les Désavoués : bien trop heureux d’annoncer qu’ils seront candidats mais qui ont peut-être omis de parler de certains squelettes dans le placard. De bienveillants journalistes se régaleront de révéler la photo compromettante sur Facebook, mettant ainsi le chef dans l’embarras et l’obligeant... à être chef. Ceux pour qui la politique dorénavant ne sera plus un métier.

La Recrue : a grimpé les échelons du parti à une vitesse vertigineuse et peut vous réciter le programme par cœur. Plein d’énergie, du temps en masse, risque même de donner du fil à retordre à la Vedette du parti adverse. Chouchoutée par les journalistes locaux qui l’aiment bien. Peut-être trop parfois même, au risque d’ébranler le staff des communications du National, par une déclaration « épicée » prononcée au débat de la Chambre de commerce du coin.

Les Transfuges : ils se magasinent un job, voire même un ministère. Rien de moins. D’un parti à l’autre, ils voient les convergences, plus que les différences. Ils inquiètent par leur capacité à être comme une girouette qui n’a pas perdu le nord : toujours devant, avec ses propres idées, quitte à piler sur quelques orteils au passage.

Le Candide : animé des meilleures intentions au monde, ses adversaires politiques sont même ses nouveaux amis. L’électeur convoité est une source d’inspiration et de motivation. Admettra sans gêne ses erreurs que la Vedette et la Recrue n’hésiteront pas à exploiter.

Mais peu importe, les candidats et les candidates aux prochaines élections ont une chose en commun : le courage. Elles et ils oseront s’afficher, parfois même sur un poteau au coin de la rue chez eux. Leur grosse face bien en vue, moins les défauts « photoshoppés ». Elles et ils vivront la pression de la faune médiatique, parfois pour la première fois de leur vie, sans trop de préparation, armés de leur seule bonne foi, scrutés à la loupe par des journalistes qui ont déjà vu neiger, même l’été.

Ça en prend du courage pour sacrifier des heures et des heures à serrer des mains, à sourire et à cacher ses défauts. À sentir le pouls des citoyens rencontrés, même au hasard d’une visite à l’épicerie du coin. À délaisser famille et amis pour un mois et ne vivre que pour la politique.

C’est noble et je vous souhaite toutes et tous une bonne campagne 2018 ! Bon courage : le 2 octobre au matin, ça sera terminé et la fin de semaine qui suit en sera une de trois jours.