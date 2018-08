Pêche à la mactre de Stimpson par des groupes autochtones: l’octroi du permis est annulé

OTTAWA | Le gouvernement fédéral a annulé l’octroi à une coentreprise composée de groupes autochtones de l’est du pays d’un nouveau permis pour la pêche à la mactre de Stimpson, une variété de palourdes.

Pêches et Océans Canada a annoncé cette décision vendredi, en précisant que le processus d’émission du nouveau permis avait été annulé au début juillet.

Le gouvernement avait pourtant dit en février dernier qu’il émettrait au cours de l’année un permis de pêche à la mactre de Stimpson à Five Nations Clam Company , dans le cadre de ses efforts de réconciliation avec les peuples autochtones. La coentreprise comprenait des Premières Nations du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick en partenariat avec Premium Seafoods.

Pêches et Océans Canada n’a pas précisé les raisons derrière cette annulation, disant seulement qu’elles «ont été partagées avec le promoteur».

En mai dernier, il avait été rapporté que le ministre fédéral des Pêches de l'époque, Dominic LeBlanc, faisait l’objet d’une enquête du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique en lien avec l’attribution du permis. Les conservateurs avaient en outre fait part de leurs préoccupations au Commissariat à l’éthique de possibles «liens privés» entre le ministre et l’entreprise Five Nations Clam et Premium Seafoods.

Vendredi soir, réagissant à l’annonce de l’annulation du processus d’octroi du permis, le député conservateur Todd Doherty a affirmé que son parti tente depuis des mois «de savoir pourquoi Dominic LeBlanc a accordé un contrat de millions de dollars à une entreprise appartenant au frère du député libéral Darrell Samson». «Pour ajouter l’insulte à l’injure, nous avons aussi appris que l’un des membres de la famille du ministre LeBlanc bénéficiait personnellement de cette décision.»

«Maintenant que le ministre LeBlanc fait l’objet d’une enquête fédérale, il ne devrait pas être étonnant que le gouvernement Trudeau ait discrètement renversé la décision d’accorder ce contrat lucratif à la fin de l’été.»

M. LeBlanc a été quitté le ministère des Pêches en juillet pour devenir ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur.

Pêches et Océans Canada a indiqué, vendredi, que la procédure pour l’octroi d’un nouveau permis de pêche à la mactre de Stimpson dans la région désignée sera reprise au printemps de 2019 «afin que celui-ci puisse pêcher avec ce permis en 2020».

Jusqu’à maintenant, cette pêche était assurée par la compagnie Clearwater Seafoods. Vendredi, Pêches et Océans Canada a précisé que l’actuel détenteur des permis (en l’occurrence Clearwater) pourrait rendre disponibles les 25 % restants de l'actuel total autorisé des captures – sur lesquels le nouveau permis devait porter - «à la suite de discussions».