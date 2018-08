Quand une invasion est à nos portes

Je ne sais pas si comme moi vous avez vu passer dans les informations des dernières semaines que des dizaines de familles iraniennes étaient en attente depuis cinq ou six ans, du OK du gouvernement fédéral via son ministère de l’immigration, pour s’en venir vivre au Québec. En mots clairs et limpides, une invasion musulmane nous guette. Selon vous et selon vos lecteurs, qu’est-ce qui motive ces gens à vouloir venir vivre ici? Pour ma part je préfère ne pas y penser tellement ça me fait peur de voir débarquer chez-nous ce type d’envahisseurs bien ciblés et dangereux.

Anonyme

Ce qui motive tous les immigrants à quitter leur pays c’est la volonté d’accéder à de meilleures conditions de vie, de vivre dans la paix et la liberté, ainsi que d’assurer à leurs enfants un meilleur avenir.