Depuis René Lévesque, en 1976, les citoyens de Taillon n’ont jamais élu aucun autre parti que le Parti québécois. Pauline Marois l’a même représenté pendant plus de 15 ans.

Le candidat libéral Mohammed Barhone rappelle aussi qu’aux dernières élections, il n’y avait que 1372 votes de différence entre son parti et le PQ.

Néophyte en politique, ce neurologue mise sur son enthousiasme à défendre la cause des enfants.

De son côté, Diane Lamarre mise sur sa profonde connaissance de cette circonscription où elle habite depuis toujours et sur son expérience dans l’opposition, mais aussi à la tête de l’Ordre des pharmaciens du Québec.

Elle croit d’ailleurs connaître la clé pour réformer le système de santé : revoir le mode de financement des cliniques et de rémunération des médecins, donner plus d’autonomie aux autres professionnels et intensifier le soutien à domicile des aînés.