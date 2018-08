Toute une réussite pour les Filons

Matthew Bergeron est devenu le premier joueur dans la jeune histoire du programme de football des Filons de Thetford Mines à obtenir une bourse d’études complète d’un programme de Division 1 de la NCAA.

Après une dernière campagne avec les Filons, le bloqueur de 6 pi 5 po et 290 lb se joindra à l’Orange de Syracuse en août 2019. « Je suis vraiment excité et surpris d’avoir une offre aussi rapidement, a souligné Bergeron. Au camp d’essai de Syracuse, je me suis présenté sans aucune attente et avec le seul objectif de vivre une nouvelle expérience. Personne ne me connaissait. En plus, il est plutôt rare qu’une recrue obtienne une offre après seulement une saison dans le réseau collégial. »

« Comme jeune Québécois, on voit la NCAA comme un but qu’on ne peut pas atteindre, mais nous sommes plus près qu’on pense, poursuit le natif de Victoriaville. Ils ont aimé mon physique et mes qualités athlétiques. Malgré mon gabarit, je peux bouger. Ils ont aussi aimé mon côté compétitif. »

Diego Ratelle était aussi ravi que son protégé. « C’est une belle réussite pour notre programme, a affirmé le pilote des Filons. C’est la nouvelle couleur qu’on veut donner à notre programme. Quand tu travailles dans un petit programme en région, c’est un bon coup de pouce pour le travail accompli. »

Bergeron a reçu une offre de bourse complète de la part des Bulls de Buffalo. Rutgers a aussi montré de l’intérêt. « La décision n’a pas été difficile, a-t-il dit. Syracuse évolue dans une plus grosse conférence (ACC). C’est aussi une plus grosse école et une équipe que je suivais déjà. »

Tout un choix

Bergeron avait le choix des cadeaux lorsqu’il a fait le saut dans les rangs collégiaux après son passage avec les Vikas de Victoriaville dans le réseau civil. Plusieurs équipes de Division 1 avaient démontré leur intérêt. « Après notre saison ordinaire, je me demandais si j’avais fait un bon choix, mais le cégep a continué de nous appuyer. Je suis vraiment fier pour les Filons qui investissent beaucoup. Le programme compte quatre entraîneurs à temps plein et un préparateur physique. »

Bergeron prévoit une belle saison pour les Filons qui ont raté les séries éliminatoires la saison dernière. « On va surprendre beaucoup », a-t-il affirmé.