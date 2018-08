Toutes les vedettes portent cette marque de jeans et voici pourquoi

Depuis sa création en 2014, RE/DONE est vite devenue la marque de denim la plus convoitée des stars et aujourd’hui, elle se démarque par ses modèles de jeans revisités en version de luxe.

Une publication partagée par RE/DONE (@shopredone) le 22 Janv. 2017 à 3 :39 PST

Si vous êtes une fan finie des friperies, vous serez heureuse d’apprendre que pour la création de leurs jeans, la marque californienne utilise des paires de Levi’s vintage pour leur donner une deuxième vie. YAS!

RE/DONE s’est donné comme mission de les rendre plus modernes et surtout, retravailler les coupes pour qu’elles soient plus ajustées.

Une publication partagée par RE/DONE (@shopredone) le 23 Août 2016 à 10 :20 PDT

Selon les deux créateurs, Sean et Jamie, l’idée leur est venue après avoir longuement entendu des filles de leur entourage se plaindre sur le fait qu’elle aime acheter des jeans vintage dans la section des hommes dans les friperies, mais qu’il est difficile de les modifier à leur taille.

Une publication partagée par RE/DONE (@shopredone) le 1 Mai 2017 à 6 :30 PDT

Des jeans taille haute au patchwork en passant par ceux évasés, toutes les paires de denims sont démontées à la main (les coutures) et reconstituées pour arriver à des coupes au goût du jour en gardant, bien évidemment, l’aspect vieillot du jean.

Une publication partagée par RE/DONE (@shopredone) le 30 Août 2017 à 6 :37 PDT

Pour répondre aux exigences des filles d’aujourd’hui, RE/DONE a également décidé d’avoir une collection «Originals» qui met de l’avant des jeans plus «stretch», en plus de mettre de l’avant des pantalons noirs, parce qu’en achetant vintage, les jeans restent rarement foncés.

Une publication partagée par RE/DONE (@shopredone) le 22 Oct. 2017 à 10 :51 PDT

Dans leur ligne de vêtements, on y compte également des shorts et des jupes en denim. Comme ces jeans sont retravaillés par des artisans à la main, il faut compter en moyenne 300$ pour une paire de denims.

De Selena Gomez à Hailey Baldwin en passant par les sœurs Hadid (Gigi et Bella), voici toutes les vedettes qui s’arrachent cette marque de jeans :

Selena Gomez

Une publication partagée par RE/DONE (@shopredone) le 8 Avril 2016 à 7 :56 PDT

Hailey Baldwin

Une publication partagée par RE/DONE (@shopredone) le 15 Juil. 2017 à 8 :49 PDT

Gigi Hadid

Une publication partagée par RE/DONE (@shopredone) le 8 Nov. 2017 à 9 :07 PST

Bella Hadid

Une publication partagée par RE/DONE (@shopredone) le 17 Juil. 2017 à 2 :03 PDT

Lily-Rose Depp

Une publication partagée par RE/DONE (@shopredone) le 26 Avril 2017 à 4 :41 PDT

Dakota Johnson

Une publication partagée par RE/DONE (@shopredone) le 2 Nov. 2016 à 5 :38 PDT

