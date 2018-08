Un nouvel album original

Corneille se lance dans la création d’un nouvel album de chansons originales, quelques semaines seulement après avoir lancé son album de reprises Love & Soul, en mai dernier.

« Ce sera un album en français. C’est un retour aux sources. On revient au R’n’B. Cela fait un petit bout qu’on travaille, Sofia [de Medeiros, son épouse] et moi là-dessus. Il devrait être prêt probablement au printemps prochain. Il y a un extrait qui devrait sortir à la rentrée », dévoile le chanteur, aux côtés de sa femme et de son fils Merrick.

L’amour est un thème principal. « Plus de la moitié de l’album parle d’amour ! On a fait de la thérapie, nous ! On parle de l’amour, le vrai aussi. Cela fait 12 ans qu’on est ensemble. On a eu deux enfants, donc on a vu pas mal de choses et d’étapes en couple, mais aussi de ce qui se passe autour du couple », explique-t-il.