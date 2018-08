BEAULIEU, Marcel



Le 5 août 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Marcel Beaulieu, époux de Mme Clémence Morissette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Suzanne) et Sylvie (Daniel), ses petits-enfants Maude (Samuel), Stéphanie (Serge), Jade, Élodie et Michaela, son frère et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 ch. de Chambly, Saint-Hubert, J3Y 5K2le samedi 18 août 2018, de 12h30 à 16h30 et une cérémonie aura lieu en la chapelle du complexe à 16h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Marcel Beaulieu.