MAILHOT (FOUCHER), Marthe



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 8 août 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Marthe Mailhot, épouse de feu Florent Foucher.Elle laisse dans le deuil ses enfants François, Robert, Sylvain (Claire-Hélène), Carole (Jacques), Benoit (Nathalie), Jocelyn, Jean (Claudine), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Raynald (Claude), ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que ses neveux et nièces.La famille vous accueillera le samedi 18 août 2018 de 9h30 à 14h30 auLes funérailles auront lieu le samedi 18 août à 15h en l'église Notre-Dame-des-Champs, située au 187, boul. Iberville, Repentigny.