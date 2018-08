MILORD, Guy



À St-Jérome, le 23 juillet 2018, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Guy Milord époux de feu Lucille Guénette.Il laisse dans le deuil sa conjointe Laura Lajoie, ses enfants Mireille, Michel (Céline), Manon, Mario, Monique (Robert) et Marc (Tammy), ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 17 août de 8h30 à 11h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 12h en l'église Notre-Dame d'Anjou, située au 8200 Place de l'Église à Anjou, et de là au cimetière Le Repos St-François d'Assise.La famille tient à remercier la Villa Soleil pour les bons soins apportés, Carlos et tous les employés qui ont contribué à adoucir sa vie par les activités!Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.