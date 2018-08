LOISELLE, Raymond



De St-Mathias-sur-Richelieu, le 5 août 2018 à l'âge de 82 ans, est décédé M. Raymond Loiselle, époux de Mme Francine Lussier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Sylvain, ses frères et ses soeurs, Pauline, René (Lucie), Paulin (Denise), Luc (Claire), Jeanne (Normand) et Gabriel, ses beaux- frères et ses belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Il sera exposé au salon:Le vendredi 17 août 2018 de 19h à 22h. Le samedi 18 août 2018, la famille recevra vos témoignages de sympathie en l'église de St-Mathiassur-Richelieu à 10h, suivi des funérailles à 11h.La famille remercie le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour les bons soins prodigués à M. Loiselle. Un don à la Maison Victor-Gadbois et/ou à la Société canadienne du cancer serait apprécié.