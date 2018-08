SIMARD, Fernand



Le 8 août, à l'âge de 89 ans est décédé Fernand Simard, époux de feu Denise Champagne.Il laisse dans le deuil sa soeur Fernande, ses deux belles-soeurs Lorraine et Thérèse, ses nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 18 août 2018 de 13h à 14h30, suivi d'une petite cérémonie à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900Vos condoléances peuvent se traduire par un don à La Maison Victor-Gadbois.