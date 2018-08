FERNANDES, Odette



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 23 juillet 2018, est décédée à l'aube de ses 90 ans, madame Odette Fernandes, épouse de monsieur Alban Gagnon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses soeurs au Portugal, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces Déa, Constantino, Jenny et leurs enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 août 2018 de 14h30 à 17h et de 18h à 20h à la:Les funérailles seront célébrées le samedi 18 août 2018 à 11h en la cocathédrale St-Antoine de Padoue (coin St-Charles et Chambly).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles- Lemoyne.