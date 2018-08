PLOURDE OBRZYGAILO

Françoise



Après un combat de six mois, le 9 août 2018, Mme Françoise Plourde âgée de 93 ans, un être d'une grande générosité, est allée rejoindre l'amour de sa vie, Jan Obrzygailo, avec qui elle a partagé 70 années.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Daniel (Carol Thibeault), Denis (Louise Raymond) et Diane (Jacques Gagnon), ses petites-filles adorées: Katryne (Danick Valiquette) et Maude, ses soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au salonle samedi 18 août de 14h à 18h et une liturgie de la Parole en présence des cendres aura lieu à 18h.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital des Anciens Combattants de Ste-Anne-de-Bellevue pour les excellents soins qui lui ont été prodigués.