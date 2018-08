COULOMBE, Maurice



Le 7 août, à l'Hôpital-Victoria de London, On., à l'âge de 79 ans, est parti Maurice Coulombe pour un long voyage, laissant dans le deuil sa conjointe Diane Stuckey, ses enfants Sylvain (Nathalie), Carl (Nathalie), Nathalie (Pierre) et Annie (Roger), ses petits-enfants Vanessa, Mikael, Jinnie, Olivier, Dave, Andrew, Gabriel, Matthew et Ann-Sophie, ses arrière-petits-enfants Mathilde et Zackary, ses frères, soeurs, neveux, nièces, beaux-enfants, ainsi que ses amis.La famille accueillera parents et amis à la maison funéraire:1200 CH. OGILVIE, OTTAWA, ON K1J 8V1le samedi 18 août 2018 de 9h à 10h30, suivi d'une messe à 11h en l'église Annunciation of the Lord, 2414 Ogilvie, Ottawa, On, K1J 7N5.