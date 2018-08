HÉBERT, Jacques



À Montréal, le mercredi 8 août 2018 est décédé, à l'âge de 87 ans, Jacques Hébert, époux de feu Marguerite Morin.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Lina) et Danielle, ses petits-enfants Valérie, Joanie, Cédrick et Camille, ses arrière-petits-enfants Mathis et Mollie, sa soeur Claudette ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 15 août 2018 à compter de 14 heures. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 19 heures en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don peut être fait en sa mémoire à la Fondation Marie-Clarac.