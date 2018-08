VACHON, Armand



À Longueuil, le 17 juillet 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé Armand Vachon, époux de feu Annette Vachon (née Drouin).Originaire de Québec, il laisse dans le deuil ses enfants Francine, Mireille (Adrian), Jean (Sylvie), ses petits-enfants Alexandre (Agathe), Nicholas (Alyssa), Philippe (Julie), Camille et son arrière-petite-fille Catherine, ses soeurs Jeanne-d'Arc, Cécile (Jean-Paul), son frère Jacques (Guyanne), sa belle-soeur Marguerite (feu Raymond) ainsi que de nombreux neveux et nièces et amis.Il était retraité de la brasserie Molson et a été président du Partage Saint-Robert et de l'Atelier théâtral de Longueuil pendant plusieurs années.Un grand merci au personnel du Centre d'hébergement Mgr-Coderre pour son dévouement.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 août 2018 de 19h à 21h30 et le samedi 18 août 2018 de 10h à 13h30 à la:Une cérémonie suivra en présence des cendres en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud à cette adresse ou des formulaires seront disponibles sur place.