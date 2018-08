MONETTE, Roger



À l'hôpital Anna-Laberge, le 7 août 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Roger Monette, de Delson, époux de Mme Yvette Langevin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Denise), Louise, Alain (Joanne), Joëlle et Andrée (Daniel), ses petits-enfants René, Lissa, Marc-Antoine, Simon, Samuel et Gabriel, ses arrière-petits-enfants Michaël et Arthur ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraireST-CONSTANT, QCTel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 18 août de 13h à 16h30. Une célébration d'adieu aura lieu à 16h30 en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec ou au centre de recherche clinique neurologique de la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.