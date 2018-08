DIONNE, Gertrude

née Lévesque



À Montréal-Nord, le jeudi 26 juillet 2018, à l'âge de, est décédée Gertrude Lévesque, épouse de feu Joseph Dionne et mère de feu André.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucette (Roger) et Jocelyn (Dolores), ses petits-enfants Éric (France), Élise (Johnattan), Jonathan et Véronique (Marc), ses arrière-petits-enfants Jonathan, Véronique, Jérémie, Tristan et Marielou, son arrière-arrière-petit-fils Jordan, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 18 août 2018 de 11h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.