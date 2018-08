LAURIN, Robert



À Montréal, le 3 août 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé Dr Robert Laurin, époux de Jeannine Trépanier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Hélène, Louise (René Jolicoeur), Suzanne, Robert J. (Nathalie Marcil) et Marie-Claude (Paul Hannan); ses petits-enfants, Annie, Philippe, Josée, Thomas, Benoît, Maxime et Stéphanie; ses frères Albert (Carmen Gravel) et Donald (Denise Roussel); ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Jardins Urgel Bourgie, 3955 Côte de Liesse, Saint-Laurent,le dimanche 19 août 2018 de 14h à 21h. Les funérailles seront célébrées à l'église Notre-Dame-des-Anges, 12325, rue de Serres, Montréal, H4J 2H1, le lundi 20 août 2018 à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Corbeille Bordeaux-Cartierville, oeuvre que Robert Laurin soutenait activement.