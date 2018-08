MARCOTTE (née Cloutier)

Claire



À Laval, le vendredi 3 août 2018 est décédée, à l'âge de 95 ans, Claire Cloutier, épouse de feu Robert Marcotte.Elle laisse dans le deuil ses trois filles Lorraine (Gérald), Dianne et Normande (Robert), ses petits-enfants Geneviève, Renée (Greg), Benoit (Sophie), Dominic (Audrey) et Gabriel, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Madeleine, son frère Claude (Suzanne) de même que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 18 août 2018 à 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h30 en l'église Bon-Pasteur, 400 rue Laurier, Laval, Qc, H7N 2P6.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Sacré-Coeur seraient appréciés.