MANCINI, Giuseppe



22 novembre 1943 - 9 août 2018À Montréal, le jeudi 9 août, à l'âge de 74 ans, est décédé Giuseppe Mancini, époux d'Anna Maria Testa.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pasquale (Gisela) et Marianna, ses petits-enfants Kiara, Sienna et Nathan, sa soeur Maria, ses neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 19 août de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que dès 9h le lendemain matin. Une cérémonie religieuse sera célébrée au salon le lundi 20 août à 13h. L'inhumation suivra au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601, ch. Côte-des-Neiges, Montréal, Qc).Au lieu de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié.