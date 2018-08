700 000$ pour des épinglettes et des drapeaux

OTTAWA | N’hésitez pas à vous tourner vers votre député fédéral si vous manquez d’articles rouges et blancs. Chaque année, Ottawa dépense plus de 700 000 $ pour acheter des milliers d’épinglettes et de drapeaux de l’unifolié que les élus et sénateurs peuvent donner au public.

C’est ce que révèle une note de breffage datée du 24 janvier dernier à l’intention de l’ex-ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, et obtenue via une demande d’accès à l’information formulée par Le Journal.

Pour l’année 2018-2019, le gouvernement fédéral offre à chaque député la possibilité de recevoir jusqu’à 65 drapeaux canadiens de grande taille, 1000 drapeaux en papier et 25 « drapeaux de table ».

Pour ceux qui préfèrent des produits plus subtils, le ministère du Patrimoine offre également 5000 épinglettes du drapeau, 100 épinglettes de l’unifolié qui flotte et 10 épinglettes ou cartes à l’effigie des armoiries du pays.

Fêtes et autres activités

Les 105 sénateurs canadiens ont également droit à ces articles gratuitement, mais en moins grande quantité.

Selon une lettre adressée aux politiciens et incluse dans la note de breffage, ces articles promotionnels sont « pour distribution lors d’activités dans votre comté ».

Combien ces cadeaux coûtent-ils aux contribuables canadiens ? Cette année, les montants s’élèvent à 636 190 $ pour les produits destinés aux députés et à 88 002 $ pour ceux réservés aux sénateurs, pour un total de 724 192 $, révèle le document.

« Dans le but de promouvoir les symboles nationaux, Patrimoine canadien offre du matériel promotionnel pour les Canadiennes et les Canadiens qui souhaitent distribuer du matériel promotionnel lors d’événements organisés pour différentes fêtes et célébrations », explique le ministère.

Dans la moyenne

L’allocation annuelle de milliers d’articles promotionnels pour les politiciens fédéraux ne date pas d’hier.

Selon des données fournies par Patrimoine Canada, Ottawa a alloué en moyenne entre 724 000 $ et 808 000 $ aux bureaux des membres du Parlement depuis 2013-2014.

La seule exception aura été dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Pour fêter le pays en rouge et blanc, le fédéral a ajouté un allotissement spécial de plus d’un demi-million de dollars de marchandises aux députés et sénateurs.

– Avec la collaboration d’Émilie Bergeron, Agence QMI