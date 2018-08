CHÉNIER, André-Gilles



30 mai 1929 - 2 août 2018À Laval, le 2 août, est décédé M. A.Gilles Chénier à l'âge de 89 ans et 3 mois, époux de Mme Hélène Duquette.Il laisse dans le deuil sa soeur Louise (Philippe Brodeur), ses belles-soeurs Réjanne (feu Robert Chartier), Monique (feu Jean Mousseau) et France, son beau-frère Robert (Pauline Clermont), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Pionnier de Bell Canada, homme de grand coeur et généreux de son temps, il était un bénévole chevronné et aimé de sa communauté.La famille recevra vos condoléances le mercredi 15 août dès 10h en l'église Notre-Dame-de-l'Espérance, 891, ch. de la Fourche, Laval, Qc H7Y 1S9, suivi des funérailles à 11h.