BOIES, Gérard



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 juillet 2018, à l'âge de 75 ans et 4 mois, est décédé M. Gérard Boies, fils de feu de M. Edgard Boies et de Dame Gertrude Morin.M. Boies laisse dans le deuil sa compagne Lise Morin, ses enfants Michel (France Gauthier), Chantal (Sylvain Lebeau), ses petits-enfants Vanessa (Sébastien Brisson), Samuel, Kevin, Alex, son arrière-petit fils Trystan, son grand ami Christian Durocher, de nombreux cousins, cousines, amis et amies.La famille recevra les condoléances le samedi 18 août 2018 de 13h à 17h, à la: